Магнитогорск, Челябинская область, , 18:55 — REGNUM Субвенции по обеспечению пожарной безопасности в регионах действительно требовали пересмотра. Об этом 6 августа заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

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«Пересмотр нормативов субвенций в части средств, которые доводятся регионам на обеспечение пожарной безопасности — это позволит укрепить подразделения лесоохраны и дополнительные ресурсы выделить на их оснащение», — заявил Силуанов.

«Второе, на наш взгляд, не менее важное — необходимо укрепить и министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы подготовили соответствующую программу по дооснащению МЧС необходимой техникой с тем, чтобы были возможности мобильными комплексами МЧС оказывать необходимые меры по тушению пожаров. Здесь с обоих сторон — со стороны региона, со стороны федерации, — необходимы дополнительные усилия», — указал министр.

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