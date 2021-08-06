Рига, 6 августа, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Латвийские пограничники задержали на границе с Белоруссией три группы нарушителей общей численностью 28 человек, сообщает 6 августа пресс-служба Государственной службы пограничной охраны Латвии.

Граница

По утверждению пресс-службы, незаконно пересекли границу с Белоруссией 28 граждан Ирака.

«За прошедшие дни на латвийско-белорусской государственной границе было выявлено еще три случая незаконного пересечения, всего за умышленное незаконное пересечение государственной границы были задержаны 28 человек», — указано в сообщении.

Уточняется, что группа нелегальных мигрантов из 12 человек была задержана 4 августа в Скрудалиенской волости Латвии, а 5 августа 12 иракцев незаконно пересекли границу по реке Даугава на надувной лодке. Ещё одна группа из четырех человек была задержана в Скрудалиенской волости на автобусной остановке.