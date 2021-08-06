Бейрут, 6 августа, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Суд в Ливане запросил у главы Центрального банка Риада Саламе документы, необходимые для расследования в отношении него, передаёт 6 августа ИА «Красная весна».

Флаг Ливана

Глава финансового регулятора подозревается в растрате, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. СМИ со ссылкой на источники в суде сообщают, что 5 августа прокурор не смог допросить Саламе в отсутствие адвоката, следующее судебное заседание назначено на 28 сентября.

Расследование в отношении Риада Саламе было начато в апреле этого года после того, как суд Швейцарии направил запрос относительно $300 миллионов, которые были похищены из банка через компанию, принадлежащую брату главы Центробанка Ливана.

Банковская система Ливана продолжает испытывать последствия финансового кризиса, разразившегося в конце 2019 года. С тех пор банки блокировали переводы за границу и сократили доступ к депозитам, поскольку доллары становились всё более дефицитными. Помимо финансового и политического кризиса в стране также затруднена работа судебной системы.