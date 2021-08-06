Магнитогорск, Челябинская область, , 18:37 — REGNUM В России разработаны новые нормативы, согласно которым будут выделяться средства регионам на поддержание лесного хозяйства. Об этом 6 августа заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

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«Регионам нужны деньги, чтобы они могли расширить штат лесных пожаров, закупить технику, нанимать авиацию — то есть бороться с лесными пожарами во всеоружии. Субвенции, которые выделяются сейчас, не покрывают их потребность», — заявил Козлов.

«Мы предлагаем учитывать затраты регионов не по гектарам, а по потребностям, рассчитанным по нормативам. Это самый прозрачный и объективный способ на сегодняшний день. То есть методика — это как распределять. А нормативы — это что распределять», — подчеркнул он.

По его словам, новая методика будет заработать с 1 января 2022 года. Всего предусмотрены пять нормативов, среди которых расчёт численности лесных органов, стоимость охраны и воспроизводства лесов, а также нормативы обеспеченности техникой лесопожарной, лесохозяйственной и лесопатрульной.