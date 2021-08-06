Москва, 6 августа 2021, 18:34 — REGNUM Отряд кораблей Северного флота готовится к началу морского похода в Арктику, сообщает 6 августа пресс-служба Минобороны России.
В состав отряда войдут большой противолодочный корабль «Североморск», морской танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир».
"Из главной базы флота г. Североморска состоится выход в арктический поход, в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике», — указано в сообщении российского военного ведомства.
Поход должен начаться 9 августа.
Детали предстоящего похода пока не сообщаются.
Читайте ранее в этом сюжете: Военно-морскому флоту России передано судно обеспечения «Всеволод Бобров»