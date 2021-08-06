Нью-Дели, 6 августа, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Отмена статьи Конституции Индии об особом статусе Джамму и Кашмира привела к большому прогрессу в этом регионе, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«Исторический день. Два года назад в этот день был сделан первый большой шаг к новому Джамму и Кашмиру. С тех пор в регионе царит беспрецедентный мир и прогресс», — приводит его слова ИА «Красная весна».

Напомним, 5 августа 2019 года в Индии было прекращено действие 370-й статьи Конституции, которая давала штату Джамму и Кашмир особый статус. В результате штат был преобразован в две союзные территории, обладающие меньшими правами: союзную территорию Джамму и Кашмир и союзную территорию Ладакх.

Для поддержания порядка в Джамму и Кашмир были введены дополнительные военные силы, была ограниченна работа сотовой связи и интернета, ряд политиков регионального уровня были арестованы.