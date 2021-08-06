Вашингтон, 6 августа, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден разрешил гражданам Гонконга с истекшими визами остаться в США, предоставив им временное убежище. Это не вызвало одобрения у китайского правительства, сообщает 6 августа BBC.

(сс) Amakuha Гонконг

Байден накануне подписал меморандум, позволяющий гражданам Гонконга, страдающим от притеснений на родине, оставаться в Штатах на полтора года. По истечении срока будет рассмотрена возможность дальнейшего продления права на пребывание.

На этом фоне Пекин обвинил США в клевете, а также во вмешательстве во внутренние дела Китая. Отмечается, что такой шаг Байдена является частью попыток очернения Гонконга, с целью его отделения от Китая.