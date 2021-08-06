Магнитогорск, Челябинская область, , 18:24 — REGNUM В ближайшее время паводки могут нанести заметных ущерб Амурской области, Хабаровскому краю и Еврейской АО. Об этом 6 августа заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

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«Всего на территории трёх субъектов — Амурской, Еврейской (автономной области) и Хабаровского края может быть подтоплено свыше 4 тыс. домов и 7 тыс. приусадебных участков», — заявил Зиничев.

По его словам, 7−9 августа в Приморском крае ожидается тайфун со скоростью ветра до 25 м/с, а 10−11 августа туда зайдёт тайфун с меньшими осадками.

Кроме того, в Белогорске ожидается исторический максимум подъема воды 5,5 метров, 10−11 августа ожидается приход волны в Благовещенск, а 19−20 августа — подъём воды в Хабаровске до 7 метров