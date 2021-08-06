Бишкек, 6 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии прокомментировал высказывание заместителя председателя совета безопасности Таланта Масадыкова о том, что он готов дать несколько советов председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву по поводу необходимости ограничить присутствие киргизстанских спецслужб в СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

В ведомстве отметили, что «работа с масс-медиа сегодня как никогда нужна для органов власти, в том числе и для комитета нацбезопасности, поскольку это является доступным методом информирования общественности о проводимой в интересах народа работе».

Также спецслужбы Киргизии заявили, что не нуждаются в советах замглавы совбеза, и посоветовали Масадыкову «рассмотреть свои полномочия, исходя из предусмотренных Конституцией должностных обязанностей».

«ГКНБ является важным органом исполнительной ветви власти и в случае необходимости пользуется советами и рекомендации компетентных лиц, имеющих на это конституционное право», — подчеркнули в комитете нацбезопасности Киргизии.