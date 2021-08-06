Екатеринбург, 6 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подозревают проводника почтово-багажного вагона в краже вещей из посылок. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Тульский пряник

Злоумышленник вынимал дорогостоящие вложения из посылок (в частности, телефоны) и клал туда тульские пряники. Иногда он оставлял на месте товаров пачку сахара или риса.

На пропажу вещей из посылок стали жаловаться люди. Позже полицейские выявили, что кражи происходили по пути из Москвы в Екатеринбург, после чего задержали подозреваемого — 30-летнего проводника.

Раскрыто четыре кражи на общую сумму более 70 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 (кража).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге украли дерево из губернаторского сада.