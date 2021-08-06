Уральский проводник крал телефоны и менял их на тульские пряники
Екатеринбург, 6 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подозревают проводника почтово-багажного вагона в краже вещей из посылок. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Злоумышленник вынимал дорогостоящие вложения из посылок (в частности, телефоны) и клал туда тульские пряники. Иногда он оставлял на месте товаров пачку сахара или риса.
На пропажу вещей из посылок стали жаловаться люди. Позже полицейские выявили, что кражи происходили по пути из Москвы в Екатеринбург, после чего задержали подозреваемого — 30-летнего проводника.
Раскрыто четыре кражи на общую сумму более 70 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 (кража).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге украли дерево из губернаторского сада.