Магнитогорск, Челябинская область, , 18:21 — REGNUM В целях стабилизации ситуации с природными пожарами в России необходимо передать контрольные и надзорные функции по охране и защите лесов на федеральный уровень. Об этом 6 августа заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

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«Вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. В настоящее время всё это передано в субъекты», — заявил Зиничев.

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