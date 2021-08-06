Москва, 6 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Уходящая неделя отметилась десятками любопытных историй и конфузов, о которых рассказывали Telegram-каналы страны. В Костроме начали готовиться к Новому году, под Петербургом кабан отобрал пистолет у гражданина… Самое интересное — в нашей подборке.

Социальные сети

Центральный федеральный округ

Московский зоопарк из-за увеличения числа питомцев решил построить несколько новых павильонов. Стоимость жилья получилась немаленькой. Карликовая бегемотица Ксюша, например, получит жилье за 31 млн рублей с теплыми полами и полупрозрачными фасадами. «В лучших традициях жилищ премиум-класса. Сразу понятно, что Ксюша приехала в Московский зоопарк из Швеции, и она здесь уникальная особь», — пишет «Страновед».

В Замоскворецкий суд Москвы поступило интересное дело: православная гражданка из Омска подала иск на сеть Макдональдс. Дело в том, что во время Великого Поста дама соблазнилась вывешенным на улице баннером купить бургеры, не устояла и согрешила мясной пищей. «Новости Москвы» передают, что свои угрызения совести дама оценила в тысячу рублей.

Администрация поселка Ворсин в Калужской области придумала странный герб для своего населенного пункта. На нем изображен бугриф — помесь орла с быком, рассказывает «Калужский мечтатель». Бугриф держит молот и, по уверению администрации, символизирует смену «основного фокуса Ворсина с сельского хозяйства на индустриализацию и промышленное производство».

В Тамбове нечаянно поставили очередной рекорд по воровству. «Тамбовские истории» пишут: «В Тамбове нередко воруют канализационные люки, скамейки, урны, провода… Это грустно, но не удивляет. И вот побит рекорд — украдена тепловая сеть». С одной из улиц сняли почти триста метров трубопровода.

«Родина Снегурочки» удивляется появлению огромной фигуры Деда Мороза в Костроме.

Символ зимы встал на парковке одного из торговых центров Костромы. Почему именно в августе — осталось загадкой.

Северо-Западный федеральный округ

«Петербург с огоньком» узнал, что в Ленинградской области на днях в полицию обратился уроженец Дагестана со странной историей. По словам мужчины, в лесу на него напал кабан. Мужчине удалось убежать, однако кабану достался трофей — пистолет Rubber 45-го калибра. Видимо, теперь полицейские должны найти этот пистолет.

В Поморье в некотором роде гордость: нашли поддельную купюру в сто рублей. Это довольно большая редкость. На миллион банкнот попадается только семь поддельных сторублевок. «Сейчас Архангельск» пишет, что реже подделывают только десятирублевки: их находят три штуки в год по всей стране.

Приволжский федеральный округ

В Пензенской области, в городе Кузнецке прошел необычный детский концерт. Антураж у него вышел нетривиальный, «как праздник ада после апокалипсиса». Дети выступали на облезлой, изрисованной граффити сцене, в углу лежал большой грязный плюшевый медведь. «Голос Торамы» сочувствует: «В Пензе на самом деле самобытная культура и удивительные люди, и это надо беречь и ценить. Пусть будут положительные эмоции, но без медведя и угашенных «театралов». А то не избежать нам всем культурного шока».

В Нижнекамске молодой человек заметил у аптеки незапертую машину, решил заглянуть внутрь и нашел пакет с полутора миллионами рублей. Он забрал деньги и отправился восвояси, по дороге раздавая купюры случайным прохожим. Всего раздал 150 тысяч, остальное донес до дома, где и был задержан. «ВТатарстанеПоймут» называет задержанного «полу-Робин Гудом».

В Самарской области поставили рыболовецкий рекорд года. После двухчасовой борьбы из Волги под Сызранью удалось вытащить 80-килограммового сома длиной в два с половиной метра. «Злой самаритянин» отмечает, что это совсем близко к абсолютному рекорду области: самый крупный сом в Самарской области весил 82 килограмма.

Южный федеральный округ

«Крым 24» пишет, что возле мыса Фиолент из-за туристов перевернулся катер. В десяти километрах от берега туристы заметили медузу и дружно бросились ее рассматривать к одному из бортов. Катер перевернулся. Десяток туристов вытащили проходившие неподалеку экскурсионные суда.

В Сочи объявили предупреждение о сильной жаре. Жителям и отдыхающим напомнили, что разводить огонь возле деревьев и сухой травы категорические нельзя. «Сложно представить, что в такую жару кто-то может захотеть погреться у костра, но, как показывает практика, такие люди находятся каждое лето. Не надо так», — отмечает «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Северной Осетии горе-туристка осквернила могильные склепы в «Городе мертвых» в Даргавсе. С приятелем она сняла ролик в средневековом склепе, где дурачилась с большой костью. Потом дама объясняла, что приняла кости за бутафорные. «Кавказ Пост» пишет, что началась проверка, в действиях девушки усматривают признаки надругательства над телами умерших.

Уральский федеральный округ

В Челябинске в тридцатиградусную жару включили отопление в одном из домов, передает «Город, который смог». Причина непонятна. Видимо, что-то нарушилось во внутридомовом оборудовании, из-за которого батареи стали горячими.

«Znak Екатеринбург» пишет, что в старинном уральском селе Чусовое сгорела беседка. Она замечательна тем, что ее построили по федеральной программе развития туризма еще в прошлом году, но до сих пор ни разу не использовали. Причину пожара выясняет МЧС.

Сибирский федеральный округ

«Ура.Ру» удивляется красноярским врачам, которые вынуждены использовать хозяйственные дрели для трепанации черепа. Дело в том, что на специализированное оборудование больница не выделяет денег. Поэтому докторов выручают магазины с оборудованием для ремонта.

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровске открыли боксерский зал для пенсионеров. Первыми записались бабушки. Учиться можно совершенно бесплатно, но перед тем, как примерить боксерские перчатки, нужно получить разрешение врача. Несмотря на возраст, нагрузки спортсменам обещают серьезные. «Бабушкалити», — шутит «Тридевятое царство».

В Якутии черный кот по кличке Вася отогнал медведя от своих хозяев во время пикника в лесу. Хозяевам даже пришлось просить Васю успокоиться. Медведь пару минут ходил возле рычащего и шипевшего кота, затем решил уйти восвояси. «Не зря говорят, что страшнее кошки зверя нет», — пишет «Мачо с Авачи».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 13 августа.