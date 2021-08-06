Киев, , 18:19 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский и его окружение довели Украину до апогея тоталитаризма, говорится в опубликованном 6 августа заявлении ОПЗЖ.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя недавний призыв Зеленского выехать с Украины гражданам, которые имеют «неправильные воззрения», и слова уполномоченного по защите госязыка Тараса Креминя о том, что всем, кого не устраивает языковой закон, надо сформулировать свои претензии «перед отправкой в другие страны», где им будет спокойнее, украинские оппозиционеры заявили:

«Антиконституционная политика разделения украинцев на «правильных» и «неправильных» в исполнении Зе-команды достигла своего апогея. Ещё никогда в истории Украины власть не доходила до того, чтобы напрямую запугивать собственных граждан. Не вынуждала тех, кто по своим языковым, культурным, этническим, мировоззренческим признакам ей «не нравится», выезжать из страны».

Авторы заявления указали на то, что власть в Киеве своей политикой уничтожает «любую надежду на социально-экономическое развитие и демократическое будущее для Украины».

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