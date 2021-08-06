Брюссель, 6 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Евросоюз проведёт экстренную встречу министров внутренних дел по вопросу кризиса с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией, сообщает 6 августа ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По утверждению источника, главы МИД 27 стран обсудят ситуацию с мигрантами 18 августа.

«Совет ЕС по внутренним делам проведёт 18 августа экстренное заседание для обсуждения миграционной ситуации в Литве, а также вокруг нелегальных пересечений южной границы ЕС», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Литвы обвиняют Белоруссию в организации потока нелегальных мигрантов, нарушающих литовскую границу.