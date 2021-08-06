Дженнифер Энистон раскрыла причину «раскола» с невакцинированными друзьями
Вашингтон, 6 августа, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Американская актриса Дженнифер Энистон объяснила, почему отреклась от невакцинированных друзей, сообщает 6 августа BBC.
Ранее на этой неделе актриса призналась, что «потеряла несколько человек, которых видела каждый день», потому что они не сделали вакцину.
Подписчики в Instagram поинтересовались, почему же она так беспокоится, учитывая, что сама прошла полную вакцинацию.
«Потому что если вы распространяете новый штамм, вы все равно можете меня заразить. >…< Я могу слегка заболеть, но я не попаду в больницу и не умру», — ответила Энистон в своей сториз в Instagram.
Напомним, что в интервью журналу InStyle, опубликованном 3 августа, Энистон сказала: «Все еще существует большая группа людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор».