Вашингтон, 6 августа, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Американская актриса Дженнифер Энистон объяснила, почему отреклась от невакцинированных друзей, сообщает 6 августа BBC.

Цитата из т/ф «Утреннее шоу (The Morning Show)». Реж. Мими Ледер, Дэвид Фрэнкел, Линн Шелтон. 2019. США Дженнифер Энистон

Ранее на этой неделе актриса призналась, что «потеряла несколько человек, которых видела каждый день», потому что они не сделали вакцину.

Подписчики в Instagram поинтересовались, почему же она так беспокоится, учитывая, что сама прошла полную вакцинацию.

«Потому что если вы распространяете новый штамм, вы все равно можете меня заразить. >…< Я могу слегка заболеть, но я не попаду в больницу и не умру», — ответила Энистон в своей сториз в Instagram.

Напомним, что в интервью журналу InStyle, опубликованном 3 августа, Энистон сказала: «Все еще существует большая группа людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор».