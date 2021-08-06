Магнитогорск, Челябинская область, , 18:10 — REGNUM Ряд нормативно-правовых проблем в российском законодательстве приводят к неэффективному управлению лесным хозяйством. Об этом 6 августа заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

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«Мы хотели бы обратить внимание на причины… Первое — это фактическое несоответствие документального закрепления границ лесных участков с реальным состоянием на земле. Я говорю о том, что города разрослись на лесную территорию, а лес занял сельхозземлю», — заявил Зиничев.

Для определения ответственности заинтересованных сторон необходимо чётко определить границы лесных участков, а также их ведомственную принадлежность, что возможно только в рамках плановой инвентаризации, указал он.

«Второе — отсутствие ответственности арендаторов по тушению лесных пожаров. У нас ситуации возникают, когда в Лесном кодексе прописана обязанность граждан по тушению обнаруженных пожаров, а для арендаторов — лишь принятие участия в мероприятиях по тушению лесных пожаров», — подчеркнул министр.