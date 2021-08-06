Магнитогорск, Челябинская область, , 18:02 — REGNUM С начала пожароопасного периода в России возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров. Об этом 6 августа заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

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«С начала пожароопасного периода на территории РФ возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров. Площадь составила более 6 млн гектаров», — заявил Зиничев.

«С 1 июня текущего года в результате природных пожаров возникал риск перехода огня на 16 населённых пунктов. К счастью, этого не произошло. Но, к сожалению, именно здесь, в Челябинской области наибольшее количество уничтоженных домов — 78 строений было здесь. И один нежилой дом в Карельской Республике», — указал он.