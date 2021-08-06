Вашингтон, 6 августа, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В США поймали необычную рыбу с зубами, как у человека, сообщает 6 августа BBC.

joakant Рыбы

Фотография рыбы была опубликована на этой неделе в Facebook компанией Jennette's Pier, которая занимается ловлей рыбы в штате Северная Каролина.

Существо было опознано как рыба-овцеголов, которая имеет несколько рядов коренных зубов. Свое название рыба получила из-за того, что ее рот похож на рот овцы.

Рыбу поймал Натан Мартин, постоянный посетитель пирса. По словам Мартина, он надеялся поймать овцебыка, но столкнулся лицом к лицу с «пастью, полной зубов».

Как сообщало ИА REGNUM, редкого и необычного обитателя морских глубин запечатлела на видео команда морских исследователей The Nautilus Team.

Рыба-большерот, которую удалось обнаружить учёным, относится к виду угреобразных, другое её название — рыба-пеликан (Eurypharynx pelecanoides). При просмотре видео создаётся впечатление, что рыба состоит практически полностью из одного огромного рта. На самом же деле, пасть большерота может растягиваться до невероятных размеров благодаря специальному мешочку, который позволяет рыбе захватывать больше пищи.