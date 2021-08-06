Бейрут, , 17:59 — REGNUM Жители деревни на юге Ливана захватили членов шиитской группировки «Хезболла», конфисковав ракетную установку, которую боевики использовали для обстрелов Израиля, передаёт 6 августа ИА «Красная весна».

Сообщается, что боевики пытались провезти ракетную установку через друзское село Швайя, расположенное в приграничном районе Хасбайя, чем вызвали гнев местного населения. Жители деревни заявили, что «Хезболла» ставит под угрозу их жизни, запуская ракеты между домами мирных граждан.

Отмечается, что захваченную у боевиков установку для пуска ракет местные жители передали ливанской армии.

Напомним, ранее шиитская военизированная группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за удары, нанесённые по северу Израиля утром 6 августа.