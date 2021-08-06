Краснодар, 6 августа, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Краснодарском крае суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества по уголовному делу о хищении у государства почти 65 млн рублей. Экс-глава регионального ведомства признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий», сообщили 6 августа в пресс-службе СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно материалам дела, подсудимый, занимая пост главы территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае, заключил контракт на оказание услуг по реализации арестованного имущества. При этом, как доказано судом и следствием, он обеспечил включение в условия контракта права ООО «РегионКонсалтСервис» на осуществление денежных расчетов за реализацию арестованного имущества с использованием лицевых счетов этой компании, вопреки установленного порядка.

В результате сотрудниками ООО было похищено более 64,7 млн рублей, полученных от реализации имущества должника. Эта сумма в целях исполнения решения суда была взыскана с казны Российской Федерации.

Суд назначил бывшему главе управления Росимущества наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он на три года лишен права занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.