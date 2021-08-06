Вашингтон, 6 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Американская аэрокосмическая компания SpaceX завершила процесс сборки многоразового двухступенчатого космического корабля Starship, предназначенного для экспедиции на Луну в 2024 году, сообщает 6 августа Nasaspaceflight.

Twitter@SpaceX SpaceX Starship

Вторая ступень Starship-SN20 была соединена с первой ступенью ракеты — бустером Super Heavy Booster 4 с 29 двигателями Raptor.

Уточняется, что это произошло в 15:55 мск на частном космодроме SpaceX в Техасе. Окончательная версия ракеты будет испытана в ходе орбитального полёта над Мексиканским заливом и Флоридским проливом.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года состоялись первые успешные испытания прототипа корабля Starship SN15. Предыдущие шесть тестовых полетов завершились неудачей.