Магнитогорск, Челябинская область, 6 августа, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Поручения президента России Владимира Путина после природных пожаров в Челябинской области выполнены. Об этом на совещании в Магнитогорске заявил губернатор Алексей Текслер.

Kremlin.ru Алексей Текслер

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В частности, граждане получают выплаты за утраченное имущество. Также идёт восстановление жилья в посёлках Джабык и Запасное, пострадавших от огня.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин 6 августа посещает Челябинскую область. Он уже осмотрел с вертолёта территории, пострадавшие от огня.