Шатура, Московская область, 6 августа, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Новый комплекс очистных сооружений планируется возвести в подмосковной Шатуре. Об этом 6 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Очистные сооружения

Строительство объекта планируется завершить в декабре 2021 года. Производительность после реконструкции объекта составит 10 тыс. куб. м в сутки.

«Степень готовности объекта составляет 45%. Завершено армирование фундаментной плиты и монтаж опалубки стен аэротенка. Смонтированы металлоконструкции административно-лабораторного корпуса, а также осуществлено бурение скважин с устройством обсадных труб и бетонированием свай», — сказано в сообщении.