Лима, , 17:51 — REGNUM Перу присоединяется к группе европейских и латиноамериканских стран, выступающих против блокады Венесуэлы. Об этом заявил новый министр иностранных дел Перу Эктор Бехар, передаёт 6 августа ИА «Красна весна».

Министр сообщил, что Перу намерена покинуть Группу Лимы — организацию, созданную в 2017 году для разрешения внутриполитического кризиса в Венесуэле.

По его словам, организация фактически была создана для поддержки венесуэльской оппозиции, но некоторые страны, участвующие в ней, уже изменили свою точку зрения, так как изоляция правительства Венесуэлы ни к чему не привела.

Отметим, что Перу стала уже четвёртой страной, которая сначала присоединилась к Группе Лимы, а затем вышла из её состава. Ранее так же поступили Мексика, Боливия и Аргентина.