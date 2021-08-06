Магнитогорск, Челябинская область, , 17:49 — REGNUM В России научились достаточно эффективно реагировать на паводки. Об этом 6 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

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«Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать. Но всё-таки сбои имеют место быть. Люди страдают, и прежде всего, конечно, мы сегодня, как и обычно в таких случаях, должны будем поговорить о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются», — заявил Путин.

«У нас в принципе система, нормативная база отработана, система административных действий тоже. Но тем не менее каждый раз события подобного рода достаточно уникальны. Имею в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, условия свои собственные и требующие внимательного отношения к этим особенностям», — указал он.