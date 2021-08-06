Москва, 6 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В трёх столичных аэропортах Москвы задержали и отменили 34 авиарейса, сообщает 6 августа сервис «Яндекс.Расписания».

(сс) skeeze Самолет

По данным на 17:40, во «Внуково» семь рейсов задержано, четыре рейса отменено, в «Домодедово» 19 рейсов задержано, два отменено, в «Шереметьево» задержано два рейса.

Четвёртый аэропорт, расположенный в Московском регионе, «Жуковский», не сообщал об изменениях в графике перелётов.

Как сообщало ИА REGNUM, из петербургского международного аэропорта «Пулково» возобновятся прямые рейсы в болгарский город Варна.