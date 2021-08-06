Москва, 6 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23 120 официально передано представителям Военно-морского флота России, сообщает 6 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь».

Mil.ru Судно «Всеволод Бобров»

По словам гендиректора «Северной верфи» Игоря Орлова, в проект 23 120 после эксплуатации головного корабля были внесены изменения, улучшившие характеристики аналогичных судов.

«Председатель Комиссии государственной приемки кораблей капитан I ранга Андрей Егоров подписал приемный акт государственных испытаний судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23 120, построенного на Северной верфи», — указано в сообщении пресс-службы.

«После приема судна в состав Военно-морского флота и церемонии подъема Андреевского флага «Всеволод Бобров» начнет подготовку к межфлотскому переходу в порт приписки Севастополь», — цитирует слова Орлова пресс-служба.

Справка ИА REGNUM: «Всеволод Бобров» является вторым судном в серии проекта 23 120. Головное судно обеспечения «Эльбрус» вошло в отряд обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году.

Суда тылового обеспечения проекта 23 120 предназначены для гидрографических исследований, перевозки грузов, буксировки и иной помощи кораблям, терпящим бедствие. Корпус этих судов рассчитан на преодоление льдов толщиной до 0,6 метра.