* ФБК — запрещённая в России организация

Москва, 6 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Три организации внесены Минюстом РФ в реестр запрещённых в России: Фонд борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Фонд защиты прав граждан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Штабы Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скриншот видео канала YouTube @Навальный LIVE «Навальный LIVE»

ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимает 86-е место в списке, ФЗПГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 87-е и «Штабы Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 88-е.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение Мосгорсуда о признании трёх вышеперечисленных организаций экстремистскими в России вступило в силу 4 августа 2021 г.