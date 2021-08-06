Москва, , 17:50 — REGNUM Для освоения Сибири и строительства там городов, среди прочего, России следует остановить отток их страны квалифицированных кадров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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Комментируя предложения министра обороны РФ Сергея Шойгу построить в Сибири от трех до пяти новых городов с населением до 1 млн человек, экономист заметил, что сейчас такую инициативу сложнее реализовать, чем во времена СССР. Причем связано это не только с промышленным и научным потенциалом современной России. В СССР 1950−1960-х годов было молодое население, которое ездило на стройки века по распределению. Сейчас средний возраст в России в районе 40 лет, молодежи уже не хватает, да и безработица в стране относительно низкая, поэтому приходится потреблять труд мигрантов из Туркестана.

«Нашему правительству лучше следует сначала озаботиться сокращением оттока квалифицированной молодежи в сторону Германии, США, Канады, Австралии и других развитых стран. За последние 5 лет мы потеряли порядка 600 тысяч людей, преимущественно образованных, молодых и квалифицированных. Это как раз население одного крупного города, который можно построить в Сибири. Только делать это стоит не военным закрытием границ, а проведением институциональных реформ и повышением уровня жизни населения. Потому что пока сибирская же молодежь предпочитает ездить на заработки в Корею, Китай и Гонконг, а не на «стройки века», — сказал Манкевич.

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