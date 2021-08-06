Вашингтон, 6 августа, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Американский писатель Стивен Кинг в одном из последних интервью поделился планами на будущее. Об этом 6 августа пишет издание «Канобу».

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"Я хочу написать книгу, которая будет посвящена непосредственно коронавирусу. Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве книги», — заявил писатель. Кинг также отметил, что для него «это будет сложно».

ИА REGNUM напоминает, что 3 августа 2021 года Стивен Кинг выпустил книгу под названием «Билли Саммерс». В романе рассказана история наёмного убийцы, который берётся за последний заказ, чтобы потом начать жить обычной жизнью.