Украина, 6 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Украина не позднее 2030 года реализует собственный космический проект, который позволит развивать космический туризм, заявил 6 августа глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью агентству «УНН».

Цитата из к/ф «Путешествие на Луну». реж. Жорж Мельес. 1902. Франция Покорители космоса

По его словам, главным преимуществом украинского космического туризма будет очень низкая стоимость.

«До 2030 года у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос», — сказал Тафтай.

«Поэтому я уверен, что если это будет частная инициатива, то ей будет невыгодно пытаться отправить кого-то за полмиллиона долларов, если в США это можно будет сделать дешевле. И плюс, одним из таких конкурентных наших преимуществ всегда была очень низкая стоимость в части космических технологий, чем, скажем, в США», — пояснил глава украинского космического агентства.