Москва, , 17:34 — REGNUM Появление в Сибири новых крупных городов возможно только при появлении большого количества новых рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Рабочий

По оценке эксперта, изменение миграционных потоков — это очень сложный процесс. Все, что связано с демографией очень инерционно. На данный момент в России происходит отток из Сибири и Дальнего Востока в район Москвы среди молодежи и в район Краснодарского края среди людей среднего и пожилого возраста. Причины — недостаток высококвалифицированных рабочих мест, жесткие природные условия, относительно низкий уровень оплаты труда.

«Если мы посмотрим в историю, то сибирские города стали крупными только в XX веке в результате военного переноса заводов, а также масштабного инфраструктурного строительства: в том же Красноярске строили ГЭС, Красноярский алюминиевый завод и многие другие предприятия. Надо будет создавать сразу десятки тысяч рабочих мест, чтобы реализовать план (по строительству новых городов — прим. ИА REGNUM), что крайне проблематично», — сказал Манкевич.

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