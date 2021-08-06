Ульяново, Калужская область, 6 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. На территории Калужской области на сегодняшний день зарегистрировано 15 очагов африканской чумы свиней (АЧС): семь — среди домашних животных в Дзержинском, Юхновском, Ферзиковском районах и восемь очагов — среди диких кабанов в Износковском, Козельском, Ферзиковском, Хвастовичском, Ульяновском районах. Об этом 6 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на исполняющего обязанности председателя комитета ветеринарии при правительстве области Александра Анцигина.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Дикий кабан

В соответствии с ветеринарными правилами в ходе мероприятий по регулированию численности диких кабанов пробы биологического материала животных направляются в лабораторию для исследования на АЧС. 4 августа ДНК вируса африканской чумы свиней были выявлены в трех тушах диких кабанов, добытых у деревень Долгая и Громоздово Ульяновского района.

Охотпользователям рекомендовано поддерживать постоянный запас дезсредств для обработки автотранспорта и обеспечить температурный режим при изолированном хранении туш кабанов или их утилизацию под контролем специалистов госветслужбы. Предусмотрена возможность поддержания в рабочем состоянии дезинфекционных барьеров в местах въезда на территорию лесного фонда.