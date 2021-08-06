Нижний Новгород, 6 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В результате нападения клещей в Нижегородской области пострадали уже 1 917 детей. Всего же к медикам обратились 8 204 жителя региона, которых покусали клещи. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Клещ

Наиболее часто клещи нападали на людей в Городецком районе — там зарегистрировано 758 случаев присасывания, а также в городе Дзержинске — 552 случая и на Бору — 423 случая.

Также в ведомстве отмечают, что после укусов клещей пять жителей Нижегородской области заболели клещевым энцефалитом и еще 13 нижегородцев оказались заражены клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).