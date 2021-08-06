Аксайский район, Ростовская область, 6 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту массовой аварии, которая привела к трагическому исходу. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 6 августа.

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«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения», — сказано в сообщении ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что утром 6 августа на трассе М-4 «Дон» столкнулись девять автомобилей, в том числе два грузовых. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе годовалый ребёнок и 12-летняя девочка.