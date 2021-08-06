Белгород, 6 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Икону конца XVIII века изъяли сотрудники Белгородской таможни в многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка. Раритет временно поместили в камеру хранения вещественных доказательств, сообщает 6 августа пресс-служба таможни.

Ctu.customs.ru На таможне

Иверскую икону Божьей Матери в окладе везла в дорожной сумке гражданка России. Она пояснила таможенникам, что едет с территории Украины в Сочи, а икона является семейной реликвией, она досталась ей в наследство от бабушки.

«Таможенная экспертиза показала, что икона конца XVIII века является предметом религиозного назначения и попадает под категорию «Культурные ценности, документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов», — пояснила пресс-секретарь Белгородской таможни Юлия Ровнова.

В отношении женщины возбуждено административное дело за недекларирование предметов.