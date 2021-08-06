Нижний Новгород, 6 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Нижегородский областной суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, обвинявшегося в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

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Подсудимый вместе со своим знакомым в арендовали жилой дом в Борском районе и организовали в нём специально оборудованное помещение, в котором произвели более 42 кг наркотиков.

Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Ранее аналогичный приговор был вынесен в отношении его подельника.