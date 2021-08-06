Москва, 6 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Новые населенные пункты в Сибири можно создать, ориентировав их трудовой потенциал на рынки Азии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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По его словам, если смотреть исходя из экономического смысла, то потенциал для строительства новых городов есть в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае.

«Там можно создавать и развивать лесопромышленные предприятия, целлюлозно-бумажные производства, металлургические заводы с фокусом на рынок Китая, Кореи и Японии, однако опять же, возникает вопрос, зачем возводить новые города, когда можно организовать работу по вахтовому принципу и пользоваться имеющейся инфраструктурой близлежащих крупных городов», — сказал Манкевич.