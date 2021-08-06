Москва, 6 августа, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Ольга Бузова планирует провести шоу-перфоманс. Об этом она написала в своём Instagram-аккаунте.

(сс) Okras Ольга Бузова

Шоу певицы называется «Вот она — Я!». Выступление пройдёт в концертном зале «Крокус Сити Холл» и будет представлять из себя «не просто концертное шоу, а целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями».

Ранее Ольгу Бузову обвинила во лжи бывшая коллега, телеведущая Ксения Бородина. По её словам, певица ушла с проекта «Дом-2» за несколько часов до выхода в эфир, чем подставила продюсеров шоу.