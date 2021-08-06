Лейк-Форест, США, 6 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В первые часы после старта бета-тестирования Back 4 Blood в неё поиграли больше 80 тыс. человек. Об этом 6 августа сообщает «Игромания».

Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США Зомби

При этом на Twitch за игрой наблюдало более 410 тыс. зрителей. Напомним, что первый этап бета-тестирования завершится 9 августа 2021 года.

Back 4 Blood — это кооперативный экшен от студии Turtle Rock Studios и духовный наследник франшизы Left 4 Dead. Релиз игры состоится 12 октября 2021 года.