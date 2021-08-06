* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:21 — REGNUM Афганские правительственные силовики восстановили свой контроль над столицей афганской провинции Джаузджан городом Шиберган, который пытались захватить отряды радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 6 августа телеканал Tolo News со ссылкой на военное ведомство страны.

Афганская армия Mod.gov.af

По их утверждению, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли большие потери в ходе неудачного нападения на город.

Ранее СМИ сообщали о боях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганскими силовиками на окраинах Шибергана.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате города Зарандж, административного центра юго-западной провинции Нимроз на юго-западе Афганистана

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