Нью-Дели, 6 августа, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Министр угольной промышленности Индии Шри Пралхад Джоши попросил Австралию о сотрудничестве с его странойв сфере обмена технологиями в таких областях, как наземная и подземная газификация угля, добыча метана из угольных пластов и т.д. Об этом пишет индийский информационный портал PSUСonnect 6 августа 2021 года.

Unibo.ru Каменный уголь

Индия

Накануне, 5 августа 2021 года, состоялась встреча на высшем уровне Шри Пралхад Джоши с австралийской делегацией, которую возглавил бывший премьер-министр и специальный торговый представитель Австралии Тони Эбботт. Стороны обсуждали расширение торгово-экономических отношений между Индией и Австралией в области энергетики, в частности, использование австралийских ресурсов для поддержки энергетических потребностей Индии.

Вместе с Тони Эбботтом в переговорах участвовали верховный комиссар Австралии в Индии Барри О'Фаррелл и советник по экономическим вопросам верховной комиссии Австралии Хью Бойлан.

Австралия ночью. Снимок из космоса

Министр угольной промышленности Индии подчеркнул важность угля как основного источника энергии в государстве и анонсировал планы правительства по дальнейшему увеличению добычи угля в Индии.

Он также подчеркнул важность дружественных и партнёрских отношений с Австралией, рассматривая её как источник важнейших и стратегических полезных ископаемых для производства электромобилей в Индии.

Дым из труб

Напомним, что Индия вошла в список стран, которые не уложились в сроки по предоставлению своих обновленных планов действий по борьбе с изменением климата в преддверии конференции сторон СОР26 в Глазго, и понятно почему. Развитые страны признали свою историческую вину за возникновение глобальных экологических проблем, включая изменение климата, в 1992 году на Саммите тысячелетия в Рио-де-Жанейро. Так и не выполнив требований Устава ООН и РИО-92 по приведению своих экологических балансов в равновесное состояние, в частности, по снижению выбросов парниковых газов до уровня поглотительной способности своих территорий, страны ОЭСР пытаются переложить бремя ответственности на свои бывшие колонии, заставив их отказаться от своего права на доступную и дешевую углеводородную энергетику под предлогом чрезвычайной климатической ситуации.