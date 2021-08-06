Вашингтон, 6 августа, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Американский миллиардер и сооснователь Google Ларри Пейдж получил вид на жительство в Новой Зеландии, подтвердили официальные источники в пятницу, 6 августа. Это спровоцировало обсуждения по поводу того, что чрезвычайно богатые люди могут в общем-то купить себе доступ к стране в южной части Тихого океана, сообщает Associated Press.

(сс) Joi Ito Сергей Брин и Ларри Пейдж

Иммиграционная служба Новой Зеландии сказала, что вначале Пейдж подал документы на резиденцию в ноябре по специальной визе для людей, которые могут вложить по крайней мере $7 млн в Новую Зеландию.

Отметим, что вид на жительство в Новой Зеландии не обязательно повлияет на статус Пейджа в США или любой другой стране.