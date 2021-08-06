Кострома, 6 августа, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Акционерное общество «Костромская верфь» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Об этом со ссылкой на решение Костромского арбитражного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://kwharf.ru Строительство танкера на Костромской верфи

Первым в январе 2020 года банкротный иск в арбитраж направило ООО «Трудовые ресурсы» из Ижевска. Затем к претензиям присоединились ещё 17 кредиторов. Общая сумма исков превышает 200 миллионов рублей без учёта штрафов и неустоек. Отметим, что часть кредиторов не уточнили требования — следовательно, их общая сумма может вырасти.

Как говорится в судебных документах, все работники предприятия были сокращены и перешли на работу в новое юридическое лицо — ООО «Костромская верфь», созданное в 2019 году. Генеральным директором организации выступает БатырКербабаев. Основным видом деятельности общества указано строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.

Как ранее писало ИА REGNUM, новости о проблемах судоверфи появились в декабре 2019 года. На предприятии прошла забастовка рабочих, недовольных задержками с зарплатой. Директора верфи Александра Бачу осудили за сокрытие 18 млн рублей от налоговиков. После вмешательства надзорных органов ситуация стабилизировалась. Сотрудникам выплатили долги по зарплате. В июне 2020 года «Костромская верфь» спустила на воду четвёртый по счёту корпус танкера, построенный по заказу партнеров из Голландии. По информации ГТРК «Кострома» предприятие строило планы на будущее— фирма «Ренсен-Дриссен Шипбилдинг Б.В.» из Нидерландов обеспечила специалистов заказами «на 10 лет вперёд», руководство хотело расширить штат сотрудников на треть.

В настоящее время на предприятии назначен конкурсный управляющий, специалисты проводят инвентаризацию. Хватит ли средств с продажи имущества, чтобы закрыть имеющиеся долги верфи, пока неизвестно.