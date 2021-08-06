У «Зелёных» есть план по спасению лесов России
Москва, 6 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В 13 регионах России идут работы по тушению 172 лесных пожаров на площади 1,2 миллиона гектар. Согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», тушение прекращено или приостановлено еще на 1,6 миллионах гектар. Ряд экспертов выступили с мнением, что такими темпами в ближайшие десятки лет тайга в России может вообще исчезнуть.
Партия «Зелёные» предлагает государству начать действовать и спасти российские леса, сообщается на сайте политической организации.
Пожар легче предотвратить, или ликвидировать на начальной стадии, чем объявлять режим чрезвычайной ситуации в регионе, считает член президиума партии «Зелёные» Александра Кудзагова.Меры давно известны: в потенциально опасных местах необходимо обустраивать минерализованные полосы, вокруг поселений такие полосы должны быть шире, чтобы огонь не мог перекинуться на жилые дома. Надо осуществлять рубки ухода (вырубать больные и сухие деревья), обследовать водные объекты, устанавливать объём воды, который может быть использован для тушения. Чистить лес от мусора, окашивать придорожные полосы. Контролировать рекреационные места, поскольку пожары часто возникают из-за людей, информировать, разъяснять.
Сейчас даже в ближайших к Москве областях, Тверской, Ярославской, лесничий в сумме получает около 15 тысяч рублей в месяц, отметил Андрей Нагибин. А мастера леса и водители и того меньше, 12−13 тысяч рублей. В итоге лесник вынужден искать подработку у арендаторов, из-за чего потом уже никогда по всей строгости не спросит с них за нарушения. Молодежь бежит из лесного хозяйства из-за низких зарплат.
При обсуждении в Госдуме бюджета на 2022 и последующие годы партия «Зелёные» намерена выступить с предложением об увеличении бюджета Рослесхоза РФ в три раза.
Другие свои законопроекты по выращиванию лесов на неиспользуемых сельскохозяйственных землях, по цифровизации лесной отрасли, увеличению штрафов и ужесточению контроля партия «Зелёные» планирует представить в Государственную Думу РФ в ближайшее время.