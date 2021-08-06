Москва, 6 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В 13 регионах России идут работы по тушению 172 лесных пожаров на площади 1,2 миллиона гектар. Согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», тушение прекращено или приостановлено еще на 1,6 миллионах гектар. Ряд экспертов выступили с мнением, что такими темпами в ближайшие десятки лет тайга в России может вообще исчезнуть.

Лесной пожар

Партия «Зелёные» предлагает государству начать действовать и спасти российские леса, сообщается на сайте политической организации.

«Изменение климата является главной причиной все более масштабных лесных пожаров по всему миру. В России это особенно заметно. Но выращивание лесов, в свою очередь, является наиболее эффективным способом затормозить изменение климата. Поэтому необходимо тушить лесные пожары даже там, где это кажется экономически нецелесообразным. Негативное влияние задымления на здоровье людей необходимо полностью исключить. Не нужно экономить на керосине для вылета пожарной авиации, на искусственно вызванных дождях, на экипировке пожарных и добровольцев — здоровье наших граждан дороже», — уверен председатель партии «Зелёные» Андрей Нагибин.

Пожар легче предотвратить, или ликвидировать на начальной стадии, чем объявлять режим чрезвычайной ситуации в регионе, считает член президиума партии «Зелёные» Александра Кудзагова.Меры давно известны: в потенциально опасных местах необходимо обустраивать минерализованные полосы, вокруг поселений такие полосы должны быть шире, чтобы огонь не мог перекинуться на жилые дома. Надо осуществлять рубки ухода (вырубать больные и сухие деревья), обследовать водные объекты, устанавливать объём воды, который может быть использован для тушения. Чистить лес от мусора, окашивать придорожные полосы. Контролировать рекреационные места, поскольку пожары часто возникают из-за людей, информировать, разъяснять.

«Незаконные «палы», поджог травы, сжигание порубочных остатков в пожароопасный период, должны караться такими штрафами, чтобы ни у кого и мысли не возникло потянуться за спичками», — уверена Александра Кудзагова.

«Когда в российских лесах появится настоящий хозяин-лесник, экипированный, защищенный государством, с достойной зарплатой, — вот тогда и можно будет с него спрашивать: за проведение контрактных работ по организации противопожарных разрывов, уборку валежника и так далее», — прокомментировал ситуацию Андрей Нагибин.

Сейчас даже в ближайших к Москве областях, Тверской, Ярославской, лесничий в сумме получает около 15 тысяч рублей в месяц, отметил Андрей Нагибин. А мастера леса и водители и того меньше, 12−13 тысяч рублей. В итоге лесник вынужден искать подработку у арендаторов, из-за чего потом уже никогда по всей строгости не спросит с них за нарушения. Молодежь бежит из лесного хозяйства из-за низких зарплат.

«Техники полно, но она простаивает из-за банального отсутствия водителей, — продолжает Андрей Нагибин, — Снаряжение допотопное. Навигаторы и определители координат двадцатилетней давности. Лесничие и рады бы оперативно получить спутниковую информацию от МЧС о возникновении «термоточки» (спутниковое оповещение о разгорающемся пожаре), но и получить ее некуда (нет в руках такого устройства), и найти по координатам эту точку сложно с допотопным оборудованием».

При обсуждении в Госдуме бюджета на 2022 и последующие годы партия «Зелёные» намерена выступить с предложением об увеличении бюджета Рослесхоза РФ в три раза.

«Потом мы будем жестко контролировать, как будут распределены эти деньги: на повышение зарплат руководству или на зарплаты мастерам леса и современное полевое оборудование, — подчеркнула Александра Кудзагова, — Может, и для молодежи лес станет привлекательным местом работы».

Другие свои законопроекты по выращиванию лесов на неиспользуемых сельскохозяйственных землях, по цифровизации лесной отрасли, увеличению штрафов и ужесточению контроля партия «Зелёные» планирует представить в Государственную Думу РФ в ближайшее время.