Москва, 6 августа, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Для строительства новых крупных городов в Сибири может просто не быть места с комфортным климатом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

Создание новых крупных городов с нуля в Сибири — это достаточно спорное решение, уверен эксперт. Исторически города в этом регионе развивались как опорные военные пункты, а также как места добычи и переработки ресурсов.

«Важно понимать, что все крупные сибирские города стоят на крупных реках: Красноярск, Омск, Новосибирск, Иркутск, а также находятся в южной части Сибири, в том числе вследствие климата. То есть очевидных мест для новых мегаполисов в регионе нет. Есть потенциал для освоения ресурсов в новых регионах вдоль южной полосы и в зоне доступности Трансиба, но это уже города на 50−100 тысяч человек, но не миллионники», — сказал глава РАСПП.