Вашингтон, 6 августа, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Исполнитель The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе) представил композицию под названием Take My Breath и клип на неё. Ролик доступен на YouTube-канале музыканта с 6 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

В клипе герой The Weeknd и остальные действующие лица вдыхают через кислородные маски неизвестный газ. На датчиках баллонов, в которых находится этот газ, написано слово «опасность», что порадовало русскоговорящих фанатов исполнителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отрывок композиции Take My Breath появился в проморолике для поддержки американских спортсменок. В съёмках видео приняли участие Сидни Маклафлин, Далайла Мухаммад, Атинг Му и Габриэль Томас.