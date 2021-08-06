Волгоград, 6 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Школьница погибла при принятии ванны в одной из квартир жилого дома Кировского района Волгограда. По результатам экспертизы, 13-летняя девочка отравилась угарным газом, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Как установили в СК, вечером 5 августа школьница отправилась в ванную комнату. На её долгое отсутствие обратила внимание 17-летняя сестра, они и обнаружила подростка без сознания.

«Газовый котел, располагавшийся в комнате и обеспечивающий подачу горячей воды, находился во включенном состоянии. По результатам проведённой судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть пострадавшей наступила от отравления окисью углерода», — пояснили в пресс-службе.

Следователи осмотрели газовое оборудование и систему вентиляции, зафиксирован факт обратной тяги из вентиляционного канала, что привело к скоплению продуктов горения в ванной и гибели девочки.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.