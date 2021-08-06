Киев, , 17:02 — REGNUM Жена украинского президента Елена Зеленская заявила о желании получить официальный статус первой леди Украины и несколько официальных помощников.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом жена Зеленского сообщила 6 августа в интервью украинскому изданию «Фокус».

По её словам, такая свита должна на постоянной основе заниматься обеспечением ее деятельности.

«Если у общества имеется запрос на работу первой леди, было бы хорошо, если бы существовал официальный формат, как эту деятельность осуществлять», — сказала Елена Зеленская.

При этом она сослалась на пример Франции, где существует хартия супруги президента, созданная для деятельности Брижит Макрон.

«У первых леди во всем мире, к сожалению, нет официального статуса, несмотря на то что часто они играют серьезную роль в гуманитарных, социальных процессах, происходящих в стране и за ее пределами», — пожаловалась жена президента Украины.

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