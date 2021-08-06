Пенза, , 17:04 — REGNUM Временно исполняющему обязанности главы Пензенской области Олегу Мельниченко вручили удостоверение кандидата в губернаторы. Заседание региональной избирательной комиссии состоялось 6 августа.

Олег Мельниченко Pnzreg.ru

Олег Мельниченко поблагодарил членов областной избирательной комиссии за качественную и оперативную работу по проверке документов и представленных подписей.

«Обязуюсь проводить избирательную кампанию честно, без нарушений законодательства», — заверил он.

Олег Мельниченко был выдвинут кандидатом на должность губернатора региона на конференции Пензенского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 14 июня. 17 июля он предоставил в избирком документы, связанные с выдвижением, 30 июля — документы для регистрации в качестве кандидата.

ИА REGNUM напоминает, на пост губернатора Пензенской области претендуют Олег Мельниченко («Единая Россия»), Олег Шаляпин (КПРФ), Александр Васильев (ЛДПР) и Петр Чугай («Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»). От партии «Справедливая Россия — За правду» — Алексей Шпагин.

Выборы главы Пензенской области запланированы в единый день голосования — 19 сентября. Соответствующее постановление приняли депутаты в ходе очередной сессии Законодательного Собрания 11 июня.

В марте экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по обвинению в получении взяток. Врио главы области был назначен сенатор от этого региона Олег Мельниченко.

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